  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2 yaşındaki çocuğa öz babasından öldüresiye dayak

2 yaşındaki çocuğa öz babasından öldüresiye dayak

2 yaşındaki çocuğa öz babasından öldüresiye dayak
Güncelleme:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde babasının darp ettiği iddia edilen 2 yaşındaki minik çocuk, yoğun bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Olay, gece saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; baba H.İ.Ç. tarafından henüz nedeni tam belirlenemeyen bir sebepten dolayı darp edilen ve kafa travması geçiren 2 yaşındaki H.Ç. adlı çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çocuğunu dövdüğü belirtilen baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler  Tekirdağ muratlı darp Çocuk 2 yaşındaki çocuk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin ''Ahmet Baba''sı Müge Anlı'da eski eşinin dolandırdığı engelli kadına hediye araba! Türkiye'nin ''Ahmet Baba''sı Müge Anlı'da eski eşinin dolandırdığı engelli kadına hediye araba! İmamoğlu'nun gözaltına alındığı an Leman'ın kapağında İmamoğlu'nun gözaltına alındığı an Leman'ın kapağında Muharrem İnce kararını verdi; o da sahalara iniyor Muharrem İnce kararını verdi; o da sahalara iniyor Soğuğa, yağmura, kara bir kez daha veda edin! Hava çok hızlı ısınacak! Soğuğa, yağmura, kara bir kez daha veda edin! Hava çok hızlı ısınacak! Meral Akşener'in neden çıtının çıkmadığı belli oldu! Meral Akşener'in neden çıtının çıkmadığı belli oldu! Topuk kanı alınmadığı için kayyum atanan bebek davasında karar çıktı Topuk kanı alınmadığı için kayyum atanan bebek davasında karar çıktı Gözaltındaki İmamoğlu'ndan nezarethanede dikkat çeken hamle Gözaltındaki İmamoğlu'ndan nezarethanede dikkat çeken hamle Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var! Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var! Özel'den skandal iddia: ''Soruşturmanın kilit ismi aynı gün serbest bırakıldı!'' Özel'den skandal iddia: ''Soruşturmanın kilit ismi aynı gün serbest bırakıldı!'' Diyanet'e akıl almaz sorular: Mini etekli kadına bakmak için Diyanet'ten izin istediler! Diyanet'e akıl almaz sorular: Mini etekli kadına bakmak için Diyanet'ten izin istediler!
Canlı yayında Erdoğan'a yüklendi, ''korku büyük, Saray'dakinin uykusu kaçmış'' dedi Canlı yayında Erdoğan'a yüklendi, ''korku büyük, Saray'dakinin uykusu kaçmış'' dedi Saraçhane fena karıştı; göstericiler İBB binasına sığınmak zorunda kaldı Saraçhane fena karıştı; göstericiler İBB binasına sığınmak zorunda kaldı İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri: Hepsi 1,5 milyon TL'den ucuza satılıyor! İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri: Hepsi 1,5 milyon TL'den ucuza satılıyor! Bülent Ersoy gece yarısı özel olarak restoran açtırıp sahur yaptı! Bülent Ersoy gece yarısı özel olarak restoran açtırıp sahur yaptı! ''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 1,5 ay sonra bir hamle daha ''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 1,5 ay sonra bir hamle daha Çiftçinin tarlasını ''masal diyarına'' çeviren bu yöntemi yüzlerce ağacı kurtardı! Çiftçinin tarlasını ''masal diyarına'' çeviren bu yöntemi yüzlerce ağacı kurtardı! ''CHPKK'' eleştirileri sonrasında Tanju Özcan'dan ülkücülere zor soru! ''CHPKK'' eleştirileri sonrasında Tanju Özcan'dan ülkücülere zor soru! MHP, iktidarın CHP'ye kayyum atama planını açıkladı MHP, iktidarın CHP'ye kayyum atama planını açıkladı Bergüzar Korel'den duygulandıran veda: ''Çok ani ve acı oldu'' Bergüzar Korel'den duygulandıran veda: ''Çok ani ve acı oldu'' İmamoğlu'nun avukatı ''imzasız savunma skandalı'' için ''ilgililere'' teşekkür etti! İmamoğlu'nun avukatı ''imzasız savunma skandalı'' için ''ilgililere'' teşekkür etti!