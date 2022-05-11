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2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren kadın her yerde aranıyor

2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren kadın her yerde aranıyor

Aydın'da bir kadının 2 yaşındaki oğluna sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı. Polis, çocuğuyla ortadan kaybolan kadının yakalaması için çalışma başlattı.

Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S. (23), iddiaya göre, 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen, dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat T.'dan (28) olan oğluna, evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi. Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da T.'nın kız kardeşiyle paylaştı. Serhat T.'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

DHA

Etiketler çocuk sigara
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