20. Arnavutköy şenliği 16 Haziran’da!

Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği tarafından düzenlenecek etkinlikte yaşanılabilir bir çevrenin önemine vurgu yapılacak.

Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği, Beşiktaş Belediyesi desteği ile bu sene 20. gerçekleşecek Arnavutköy Şenliği düzenliyor. 1998 yılından bu yana düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen şenlikte, yaşadığı kente sahip çıkmanın ve mahalle dayanışmasının önemine vurgu yapılacak. Konserlerin, folklor ve dans gösterilerinin yer alacağı şenlikte katılımcılar Boğaziçi kültürünü ve tarihini yaşatacak hem de doyasıya eğlenecek. Çok sayıda sanatçı, yayınevi ve sivil toplum kuruluşlarını da katılacağı şenlik 16 Haziran Pazar günü saat 12.00’de, Ömer Yılmaz Güven Park’ında gerçekleşecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da katılacağı şenlikte siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Program:

12:00 Açılış; Saygı duruşu, İstiklal Marşı

Konuşmalar

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan

Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği Başkanı Seyfullah Demirkaya

Arnavutköy Muhtarı Hilmi Külhancı

12:30 Rahmi Kirişçioğlu İlkokulu, dans-folklor grubu

14:00 Çok sesli kadın korosu Procne

15:00 Soprano Kut Işın Eren

16:00 Suzan Kardeş

17:30 Kosta& Tuba – Alo Sirtaki Grubu

19:30 Kapanış

Yer: Ömer Yılmaz Güven Park -- Bebek Arnavutköy Cd. 34345 – Beşiktaş

Saat: 12.00

Tarih: 16/06/2019 ( PAZAR)

İletişim: Anıl Arı- 0543 883 87 00