20. Arnavutköy şenliği 16 Haziran’da!

Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği tarafından düzenlenecek etkinlikte yaşanılabilir bir çevrenin önemine vurgu yapılacak.
Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği, Beşiktaş Belediyesi desteği ile bu sene 20. gerçekleşecek Arnavutköy Şenliği düzenliyor. 1998 yılından bu yana düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen şenlikte, yaşadığı kente sahip çıkmanın ve mahalle dayanışmasının önemine vurgu yapılacak. Konserlerin, folklor ve dans gösterilerinin yer alacağı şenlikte katılımcılar Boğaziçi kültürünü ve tarihini yaşatacak hem de doyasıya eğlenecek. Çok sayıda sanatçı, yayınevi ve sivil toplum kuruluşlarını da katılacağı şenlik 16 Haziran Pazar günü saat 12.00’de, Ömer Yılmaz Güven Park’ında gerçekleşecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da katılacağı şenlikte siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Program:
12:00 Açılış; Saygı duruşu, İstiklal Marşı
Konuşmalar
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan
Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği Başkanı Seyfullah Demirkaya
Arnavutköy Muhtarı Hilmi Külhancı
12:30 Rahmi Kirişçioğlu İlkokulu, dans-folklor grubu
14:00 Çok sesli kadın korosu Procne
15:00 Soprano Kut Işın Eren
16:00 Suzan Kardeş
17:30 Kosta& Tuba – Alo Sirtaki Grubu
19:30 Kapanış
Yer: Ömer Yılmaz Güven Park -- Bebek Arnavutköy Cd. 34345 – Beşiktaş
Saat: 12.00
Tarih: 16/06/2019 ( PAZAR)
İletişim: Anıl Arı- 0543 883 87 00