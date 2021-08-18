20 bin öğretmen ataması için tarihler değişti
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimini güncelledi. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen için atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.
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