20 bin öğretmen ataması için tarihler değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimini güncelledi. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen için atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.