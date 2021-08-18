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20 bin öğretmen ataması için tarihler değişti

20 bin öğretmen ataması için tarihler değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimini güncelledi. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen için atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti. 

 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.

 

Etiketler 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması atama sonuçları meb
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