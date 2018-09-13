20 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti

Kastamonu kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti. Ev, araç ve işyerlerinin camları kırıldı, duvarlar ve çatılardaki kiremitler delik deşik oldu. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi. Sağanak ve dolu nedeniyle kriz masası oluşturulduğu bildirildi.

Kastamonu’da bugün saat 18.05’te hava karardı, ardından aniden başlayan dolu yağışı, herkesi hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı, çok sayıda işyeri, ev ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu. Dolu yağışı,ev ve işyerlerinin duvarları ve kiremitlerini de delik deşik etti. Elektrik ve internetbağlantılarının da kesildiği kentte hayat bir anda felç oldu. Emniyet araçları da dolu yağışından hasar görürken, itfaiye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kriz masası oluşturulduğu bildirildi.

Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde şiddetli yağış ve dolunun kentte etkili olduğu, su taşkınları nedeniyle iş yerlerini su bastığına, dolunun araçlarda maddi hasara yol açtığına işaret edildi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş başkanlığında belediyede kriz masası oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, belediyeye bağlı tüm ekiplerin kentte dolu ve sağanağın oluşturduğu zararlara karşı 24 saat görevde olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Kentin muhtelif yerlerinde yağışa bağlı oluşan olumsuzlukların ortadan bir an önce kaldırılması için ekiplerimiz görevini kesintisiz olarak yerine getirecektir.

Vatandaşlarımızdan meydana gelen olumsuzluklara karşı belediyemizle kısa sürede irtibata geçmelerini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.