20 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 20 Mart Pazar gününe ait verilere göre, 262 bin 116 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 13 bin 81 yeni vaka tespit edilirken 85 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 14 bin 263 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 262 bin 116 testte 13 bin 81 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,04, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,27 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 753 bin 41, 2'nci dozda 52 milyon 927 bin 949 ve 3'üncü dozda 27 milyon 479 bin 35 olmak üzere toplam 146 milyon 446 bin 575 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.