20 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 33 bin 632olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 21 milyon 139 bin 283 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 63 milyon 831 bin 123 oldu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir” dedi.