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  3. 2000'lerin en efsane ismiydi: İşte Yasemin Kozanoğlu'nun son hali

2000'lerin en efsane ismiydi: İşte Yasemin Kozanoğlu'nun son hali

2000'lerin en efsane ismiydi: İşte Yasemin Kozanoğlu'nun son hali

Bir dönem TV projelerinde ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ama sonra aniden sessizliğe bürünen Yasemin Kozanoğlu'nun daha sonra ABD'de yaşadığı öğrenilmişti.

Sosyetenin en güzel kızlarından biri olarak tanınan ve geçmiş yıllarda güzelliğiyle ve hızlı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Kozanoğlu şimdilerde sakin bir hayat sürüyor.

 Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Yasemin Kozanoğlu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

 

Magazin gündeminin yanı sıra Çağan Irmak'ın yönettiği televizyon filmi 'Çilekli Pasta' filmindeki başarılı performansıyla da tanınan Kozanoğlu, şimdilerde sessiz sakin bir hayat sürüyor.

Amerika'ya yerleşen ünlü isim yurt dışında DJ'lik yapıyor.

Etiketler Yasemin Kozanoğlu son hali
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