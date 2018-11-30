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  3. 30 Kasım 2018 10:06

2019 yılı ehliyet fiyatları da zamlandı !

Yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte ehliyet fiyatlarına zam geldi. Buna göre B sınıfı ehliyet fiyatı gelen zamlarla birlikte 800 TL'yi aştı.

2019 yılı ehliyet fiyatları da zamlandı !
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Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 23.73 olarak belirlendi. Yüzde 23.73’lük yeniden değerleme oranıyla birlikte harç bedeli 496 TL’den 613 TL’ye çıkacak.

134 TL’lik değerli kağıt bedeli 165 TL’ye çıkacak.

Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti 25 TL’den 31 TL’ye çıktı.

Böylece B sınıfı ehliyet almak isteyen birinin ehliyet için ödeyeceği ücret 800 TL’yi aşıyor.

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