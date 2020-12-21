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  3. 21 Aralık 2020 18:22

2020 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2020 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı
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2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınav sonuçları açıklandı. Haberi ÖSYM sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan ÖSYM, 2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınav cevap kâğıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını da duyurdu.

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