2021 yılından utandıran Türkiye manzarası...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Lefkoşa Caddesi'nde dün kurulan semt pazarından çöpe atılan sebze ve meyveler bölge halkı tarafından toplandı. Bayrama sadece 2 gün kala çekilen bu görüntüler yürekleri parçaladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Lefkoşa Caddesi'nde semt pazarından çöpe atılan sebze ve meyveler bölge halkı tarafından toplandığı görüntüler tepki topladı.

Görüntülerle ilgili tepki gösteren CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz'un konuyla ilgili şunları söyledi:

"İnsanlığımızdan utandığımız günlerden yine bir gün. Diyarbakır Bağlar ilçesinde bulunan semt pazarının kapanmasına yakın annelerimizin çöpten topladıkları bozuk sebze ve meyveler yüreğimizi derinden vurmuştur.

Tam kapanma dolayısıyla işsiz kalan esnafımız, işçimiz, emekçimiz perişan bir haldedir. Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen annelerimizin çöpten toplamış oldukları bozuk sebze ve meyvelerden dolayı biz insanlığımızdan utanıyoruz. Fakat utanması gereken birileri var ise bu AKP iktidarı ve ülkeyi yöneten liyakatsiz yöneticilerdir.

Vatandaşa yapmış oldukları yardımları yüzlerine, gözlerine bulaştırmaya devam etmektedirler. Bugün geçmediğimiz otoyolların ve uçmadığımız havaalanlarının ücretlerini vatandaşa dağıtmış olsaydık bu utanç manzaralarıyla karşılaşmamış olacaktık. Bu utanç bizlerin değil, bizleri yönetenlerin ayıbıdır. Yazıklar olsun. Vatandaşı bu hale getirenlere ve beş maaş alan liyakatsiz yöneticilere yazıklar olsun."

ANKA