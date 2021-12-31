2021'in son koronavirüs tablosu belli oldu: Vaka sayısı 40 bini aştı

Türkiye'nin 31 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi.

31 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 968 oldu.

"YILBAŞI UYARISI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yılbaşı uyarısı! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!" ifadelerini kullandı.