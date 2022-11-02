2022 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi belli oldu

Spor ve önceliklendirdiği “iyilik” odağı ile kitlelerde olumlu etki yaratan Adım Adım’ın kuruluş felsefesini oluşturan birliktelik, birlikte başarma, takım ruhu oluşturma, yardımseverliği ön plana çıkarma, dostluğu pekiştirme gibi değerler, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi tarafından ödüle lâyık görülen ilk kurum olmasını sağladı.



Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Mustafa Koç Spor Ödülü, Sevgili Mustafa’yı hep birlikte anmak, Mustafa’yı Mustafa yapan değerleri anımsamak; O’nun spora ve sporcuya verdiği kıymeti tüm kamuoyuyla paylaşmak açısından çok değerli bir fırsat. Mustafa, her zaman hayattan büyüktü ve onu her daim milyonların kalbinde yaşatacak bir hayat yaşadı. Bugün yine çok sevdiği, gücüne inandığı bir konu olan spor ile ve sahip olduğu tüm insani değerlere dokunarak adını anıyor olmak ve bunu sizlerle paylaşmak büyük mutluluk” dedi.



Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanan, sporu toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl altıncı kez sahibini buldu. 2022 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, “Yardımseverlik Koşuları” ile ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının, bireyler ve kurumlardaki bilinirliğini artırmasına, bağış kaynaklarının geliştirilmesine öncülük eden Adım Adım Oluşumu’nun oldu.

Çevre, eğitim, sokak hayvanları, kültür, sanat, spor, insan hakları, sosyal hizmetler, bilim ve teknoloji gibi birçok farklı alanda sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Adım Adım Oluşumu’nun kuruluş felsefesini oluşturan birliktelik, birlikte başarma, takım ruhu oluşturma, yardımseverliği ön plana çıkarma, dostluğu pekiştirme gibi değerler, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi tarafından ödüle lâyık görülen ilk kurum olmasını sağladı. “İyilik Peşinde Koşmak” hedefi ile bireylerden başlayarak kitleleri ve toplumu spor yapmaya teşvik etmesi, katılmak isteyen gönüllülerin kullanacağı bir yardımseverlik koşusu dijital platformu olan İyilik Peşinde Koş Platformu’nu kurması da Adım Adım’ın ödül alma gerekçeleri arasında yer aldı.



Koç Holding tarafından, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen ve kalıcı teması, “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, bu yıl 1 Kasım 2022 tarihinde Divan Kuruçeşme’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. İlk kez bir kuruma verilen Mustafa Koç Spor Ödülü’nü Adım Adım Oluşumu adına Eş Kurucuları Itır Erhart ve İ. Renay Onur aldı.





Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Mustafa Koç Spor Ödülü, sevgili Mustafa’yı hep birlikte anmak, Mustafa’yı Mustafa yapan değerleri anımsamak; onun spora ve sporcuya verdiği kıymeti tüm kamuoyuyla paylaşmak açısından çok değerli bir fırsat. Mustafa, yalnızca spor alanında değil; hayatının tamamında, ‘Olimpik değerler’ olarak nitelenen; dostluk, mükemmeliyet ve saygı gibi birçok değerin savunucusu olarak yaşadı. Sporun birleştirici gücünün, insanları dayanışma zemininde buluşturduğuna gönülden inanırdı. Kendisi de aktif spor yaşamında, sadece kazanmak için yarışmadı! Sporun bu değerlerini ve ‘Fair Play’i, başarının ve performansın her daim önünde tuttu. Bu nedenle, kıymetli proje ortağımız Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte, 2017 senesi itibarıyla hayata geçirdiğimiz, Mustafa Koç Spor Ödülü’nün kalıcı temasını, ‘Olimpik değerlere katkı’ olarak belirledik.”





Törenin özel konuğu olarak geceye katılan Olimpik Atıcı Danka Bartekova’ya katılımı için teşekkür eden Caroline N. Koç, “Uluslararası spor dünyasında, elde ettiği çok sayıda başarının yanı sıra; Olimpik değerlerin benimsenmesi ve yaygınlaşması adına önemli katkıları olan, onur konuğumuz Sayın Danka Bartekova’ya, bu akşam bizlerle olduğu için teşekkür ediyorum. Kendisi, Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere; global ve bölgesel müsabakalarda çok sayıda madalya kazanmış ve değerleriyle topluma örnek olmuş bir olimpik atlet! Danka, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde üyelik görevini başarıyla sürdürüyor. Özellikle kadınların güçlendirilmesi ve gençlerin gelişimine yönelik yürüttüğü pek çok projeyle de hepimize ilham kaynağı oluyor. Daha çok gencimizin Olimpik değerleri bir hayat tarzı olarak benimsemesi için çocuklarımızı ve gençlerimizi, Danka gibi rol modeller ile tanıştırmanın önemine yürekten inanıyorum” dedi.

Caroline N. Koç, “Mustafa, her zaman hayattan büyüktü ve onu her daim milyonların kalbinde yaşatacak bir hayat yaşadı. Bugün yine çok sevdiği, gücüne inandığı bir konu olan spor ile ve sahip olduğu tüm insani değerlere dokunarak adını anıyor olmak ve bunu sizlerle paylaşmak büyük mutluluk” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, “Koç Ailesi’yle uzun yıllara dayanan dostluk ve iş birliğimizi bu ödülle daha da geliştirmiş olmaktan, rahmetli Mustafa Koç’un anısını yaşatmaktan ve sadece iş yaşamında değil, yaşamın pek çok alanında birçoğumuza ilham kaynağı olan onun değerlerini yansıtıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Saygıdeğer bir iş insanı, sporcu, spor yöneticisi, sporun destekçisi ve Olimpik değerleri yaşamının her alanında özümsemiş ve teşvik etmiş olan Mustafa Koç’u, bu vesile ile bir kez daha rahmetle anıyorum. Mustafa Koç Spor Ödülü sportif başarıların ötesinde, Olimpik değerleri benimseme, iyi insan olma ve geniş kitlelere ilham verme gibi kriterleriyle bir spor ödülünün çok üzerinde, bir onurlandırma ve daha iyisine teşvik etme mahiyeti taşıyor” dedi.

Uğur Erdener, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bugüne değin, bu çok özel ödülü kazanan Taha Akgül ve Gizem Girişmen, Yasemin Adar, İlke Özyüksel, İbrahim Çolak, Mete Gazoz ve Kadın Voleybol Milli Takımımız bu kriterleri en iyi şekilde karşılayan, toplumumuzda rol model olarak kabul görmüş Değerlerimiz. Ve bugün, ödülün sahibi olan Adım Adım Oluşumu da şüphesiz çalışmalarıyla aynı değerleri yaratmış olup, onları gelecekte de Türk sporuna ve ülkemiz insanına yansıtacaktır. Kendilerini gönülden kutluyorum.”



“Çok özel bir insan, Sayın Mustafa Koç adına verilen bu çok özel ödülü alacağımızı haber aldığımda gözlerim doldu. Mutluluk ve umut… O telefon konuşmasının bende bıraktığı iki yoğun duyguydu. O yüzden bu akşam mutluluk ve umut üzerine konuşmak istiyorum” diyerek konuşmasına başlayan Adım Adım Kurucu Üyesi Itır Erhart, “10 yıl süren felsefe eğitimim boyunca büyük filozofların ‘Mutluluk nedir?’ sorusuna verdikleri cevapları tartıştık. İlk gönüllülük deneyimim sonrasında cevabın Aristoteles’in ‘mutluluk’ kavramında olduğunu fark ettim. ‘Kendimizi, tüm potansiyelimizi gerçekleştirdiğimizi, türümüzün ve diğer canlıların iyi olma haline küçük de olsa bir katkı sunduğumuzu fark ettiğimizde hissettiğimiz ‘’tamamlanma’’ hissi.’“ ifadelerini kullandı.

Itır Erhart konuşmasına şöyle devam etti: ‘’Biz Adım Adım hayalini kurarken, sistemi kurgularken, hedefler koyarken umutluyduk. ‘Umut’ kavramını biz hiçbir şey yapmasak da her şeyin güzel olacağına bir tür pasif optimizm, Polyannacılık anlamında kullanmıyorum. Tam tersine, gelir adaletsizliğinin, eğitime, sağlığa erişimdeki sorunların azalmasına, iklim krizinin çözülmesine, biyoçeşitliliğin korunmasına, cinsiyet eşitliğine yönelik bireysel ve kolektif aksiyona davet eden, bir ‘umut’tan bahsediyorum.”



“Hepinizin, hepimizin değerlisi Mustafa Koç’un ismini taşıyan bu ödüle lâyık görülen ekibin üyesi olarak daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz” diyen Adım Adım Kurucu Üyesi İ. Renay Onur şöyle konuştu: “Türkiye’de sporun Oscar’ı olarak takip ettiğim bu ödülü 15 yıldır kurucusu olmaktan gurur duyduğum Adım Adım ile alıyor olmak çok büyük bir mutluluk. Bugüne kadar ödül alan muhteşem insanların hayat hikâyeleri ve başardıkları, sadece özel insanların burada olabildiğini gösteriyor. Mustafa Koç’un ve Koç Ailesi’nin spora nasıl bir gözle baktığını anlatıyor. Bu özel insanları kuzey yıldızlarına benzetiyorum. Sporun dünyaya verdiği ilhamın dünyayı sürüklediğine ve umut verdiğine inanıyorum.”

İ. Renay Onur, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Koşucusu, bağışçısı ve faydalanıcısı ile Adım Adım Ailesi, 15 yılda 1 milyon kişilik bir aile oldu. Sporun birleştirici gücü daha güzel hayata geçebilir mi? Sporun toplumsal dayanışmayı nasıl güçlendireceğinin güzel bir kanıtı. Adım Adım herkese sporcu olabileceğini hissettirdi, herkese kahraman olduğunu hissettirdi, herkese toplumda bir sorunu şikâyet ederek değil harekete geçerek değiştirebileceğini hissettirdi. Adım Adım iyilik peşinde koşmayı bir deyim olmaktan çıkartıp hayat bulmasını sağladı.”



Törende yaptığı konuşmada Nelson Mandela’nın “Sporun dünyayı değiştirme gücü var. Sporun ilham verme gücü var. Sporun insanları birleştirici gücü başka çok az şeyde vardır. Spor gençlerle anladıkları dilde konuşur” sözlerini hatırlatan Olimpik Atıcı Danka Bartekova şu ifadeleri kullandı: “Günümüzde atletlerin spor sahasında mükemmeliyetten çok daha fazlası olduğunu anlıyoruz. Atletler; savunucular, elçiler, rol modeller… Gençlerin spor kahramanlarına hiç olmadığı kadar öğrenmek, görüşlerini özümsemek ve bağ kurmak için baktıklarını görüyoruz. Sporun gerçekten dünyayı değiştirme gücü var. Mustafa V. Koç’un bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini biliyorum ve bugün burada olmamızın nedeni de bu. Bir atlet olarak Türkiye’deki herkese önemli olanın gol atmak, daha hızlı koşmak, daha yukarı zıplamak veya hedefi vurmak olmadığını; spor yoluyla daha iyi bir dünya yaratmak olduğunu hatırlatan Mustafa V. Koç’a miras bıraktığı değerler için müteşekkirim.”

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu:

Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hülya Aşçı, Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi Efe Aydan, Milli Basketbolcu, Avrupa Karmasına Seçilen İlk Türk Sporcu

Turgay Demirel, FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, TBF Onursal Başkanı

Oya Ünlü Kızıl, İKSV, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, WWF, Entek ve Bilkom Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi:

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener

Adım Adım Hakkında:

Bireyler ile kurumların, toplumsal ve ekolojik sorunları sahiplenip, spor yoluyla harekete geçerek dayanışmasını tesis etmek amacıyla 2008 yılında kurulan Adım Adım, başta koşu olmak üzere dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla 15 yıldır yerel, ulusal ve uluslararası projelere maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşlarını gönüllüler ile bir araya getiren platformlar kurup, yöneten Adım Adım Oluşumu çatısı altında ilk günden beri 120 binin üzerinde gönüllü sporsever ve 1 milyondan fazla bağışçının, 100’ü aşkın STK için 130 milyon TL kaynak yaratmış olduğu göze çarpmaktadır.