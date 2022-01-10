2022 Ocak LGS Örnek Soruları Yayımlandı

5 Haziran Pazar 2022 yılında gerçekleşecek olan LGS için Ocak ayı örnek soruları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı sınava hazırlanan öğrenciler için her ay düzenli olarak örnek sorular yayınlıyor.

2022 yılına ait ilk örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılının ilk yardımcı kaynak destek paketi adı altında yayınladı. Örnek sorular Sözel ve Sayısal olmak üzere iki farklı pdf dosyası olarak paylaşıldı.

Artan vakalara rağmen yüz yüze eğitim konusunda kararlı olan Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere sınav hazırlık sürecinde destek olmaya devam ediyor. Her ayın ilk haftasında Milli Eğitim Bakanlığı LGS’ye hazırlanan öğrenciler için “Destek Paketi” adı altında çalışma soruları, örnek sorular ve tekrar testleri yayımlıyor. Ocak ayı içinse Milli Eğitim Bakanlığı iki farklı kitapçık halinde örnek soruları yayımladı.

YKS İçin 1750 Adet Çalışma Sorusu

Milli Eğitim Bakanlığı sadece LGS için destek paketleri hazırlamıyor. TYT ve AYT sınavına hazırlık içinde destek paketi hazırlayan MEB bu ay 1750 soru adediyle ciddi bir destek alt yapısı oluşturdu. 12. Sınıf öğrencileri için 3 TYT, 6 AYT ve 1 YDF kitapçığında toplamda 1750 soru yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı YKS hazırlık sürecinde de öğrencilerin yanında yer alıyor.

Örnek Sorular Yayımlanmaya Devam Edecek Mi?

2018 yılında beri uygulanmaya başlanan LGS için Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılından itibaren her ay düzenli olarak örnek soru yayımlayama başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ifadesine göre öğrencilere destek amacıyla örnek sorular ve çalışma kâğıtları yayınlanma devam edecek.

LGS Örnek Sorulara Benzer Oluyor Mu?

Öğrenciler her ay düzenli olarak bu örnek soruları çözüyor. Fakat soruların LGS ile ilgili bir bağlantısı olup olmadığı Matematik Öğretmeni Yasin Çopur’a sorduk. Çopur bu konu ile ilgili “Milli Eğitim Bakanlığının her ay yayımladığı örnek sorular bizim için LGS’nin gizli şifresi gibidir. 4 yıldır uygulanan LGS’de çıkan birçok soru kalıbının formatı ve yapısı örnek sorular ile aynı türde olarak çocuklarımızın karşısına çıkıyor. Bu yüzden örnek soruların çözülmesi ve soru kalıbının kavranması çok önemlidir. Fakat örnek soruları çözerken sadece bu yıl yayımlanan değil Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı tüm örnek sorular çözülerek hazırlanılmalıdır. Mutlaka katkısı olacaktır.” dedi. Ayrıca Çopur, “sınav sonrasındaki kitapçığı incelediğimiz zaman birçok soru kalıbını örnek sorular ile bağdaştırabiliyoruz. Soruların aynısı çıkmıyor. Fakat kazanımı ve kökeni örnek sorulara benzer olarak çocuklarımıza soruluyor” dedi.

Kaynak:

https://www.copurhoca.com

https://www.copurhoca.com/kurumsal-deneme-sinavlari-lise-ortaokul-ayt-tyt-lgs/

https://www.copurhoca.com/hiz-yayinlari-kurumsal-deneme-sinavlari/