2022 yılında şehit olan askerin naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER: KAHRAMAN PERSONELİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşılmasının ardından yazılı açıklama yaparak, " 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan kahraman personelimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

DHA