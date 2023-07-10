2023 Bahreyn Konsolosluğu Vize İşlemleri Güncellemesi

Bahreyn 2023 yılında Türkiye’den yapılan Bahreyn seyahatlari için bordo pasaport hamili TC vatandaşlarından vize istemektedır. Bahreyn vize başvuruları yetkili aracı kurumlar üzerinden yapılabilmektedir.

Türkiye’den yapılan Bahreyn vize başvurularında son dönemde vize ihlali çok sık yaşandığı için kapıda vize işlemleri geçici bir süre askıya alınmıştır.

Bahreyn vizesi ile bilinmesi gerekenleri Türkiye’den yapılan vize başvurularında yetkili aracı kurum vizem.net danışmanlarından Tuğçe Çaldıran yanıtladı.

Bahreyn Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bahreyn vize başvuruları Bahreyn dışişleri bakanlığının online sistemi üzerinden yaplmaktadır. Başvuru yapmadan önce ön uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. Biz ön uygunluk belgesi oluşmamış kişilerin başvurusunu yapmamaktayız.

Aksi halde vize reddi alma ihtimali çok yüksek olabiliyor.

Detaylı bilgi için https://vizem.net/bahreyn/vize/ linkten bilgi alınabilir

Bahreyn Vizesi Alacakların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Bahreyn vizesi alacak iseniz, kapı vizesi ile Bahreyn’de gönüllülük işleri dahil olmak üzere, ücretli veya ücretsiz hiçbir işte çalışamayacağınızı bilmelisiniz. Bahreyn’de bulunacağınız süre boyunca kendinizin ve yanınızda bulunan bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin tüm masraflarını karşılayabiliyor olmalısınız.

Pasaportunuzun mutlaka Bahreyn’de kalmayı planladığınız ve vizenizin geçerli olduğu süre boyunca geçerli olması gerekmektedir. Pasaportunuzu kontrol eden yetkili, pasaportunuzun geçerli olmadığını düşünürse, kapıda vize başvurunuz reddedilebilir.

Bahreyn kapıda vize alabilmek için vize için uygunluk gerekliliklerini sağlamalısınız. Bahreyn’de bulunduğunuz sürede ise ülkede uygulanan hiçbir kuralı veya düzenlemeyi ihlal etmemeniz gerekmektedir.

Bahreyn Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bahreyn vizesi için başvuru sahibinin uygunluk maili geldikten sonra aşağıdaki belgeleri tarafımıza iletmesi gerekir.

Pasaportun ilk sayfası

Gidiş dönüş biletleri

Konaklama rezervasyonları

İkamet belgesi

En az 1000 EUR para bulunan banka hesap dökümü

Adli sicil kaydı

Ayrıca seyahat sağlık sigortası isteğe bağlı olarak Bahreyn’e gidecek kişilerin yaptırması gerekmekrtedir.

Bahreyn Kapı Vize Uygulaması Var Mı?

Bahreyn kapı vize uygulaması Türkiye’den yapılan seyahatlerde vizenin süistimal edilmesi sonucu 2023 yılı itibariyle kaldırılmıştır. Bahreyn’e gidecek başvuru sahiplerinin ön onaylarını alarak yetkili aracı kurumlar üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bahreyn Vize Ücreti Nedir?

Bahreyn vize ücreti vize süresi ve alınacak diğer hizmetlere göre değişiklik göstermektedir. Tek girişli bahreyn vize ücreti seyahat sağlık sigortası ve konaklama planı dahil 2023 yılı için ortalama 90 EUR civarında çıkmaktadır. Bu fiyata vize harcı dahildir.

Bahreyn Vize Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Bahreyn vizesi en fazla 1 yıllık olarak alınabilir. Bir yıllık Bahreyn vize başvurusunda bulunmak için daha önce en az 1 kere Bahreyn’e giriş çıkış yapmış olmak gerekir.

Genelde ticari vize başvuruları için 1 yıllık multi vize başvuruları yapılması uygun olmaktadır.

Bahreyn Vizesi Süresi Uzatılabilir Mi?

Bahreyn t vize süresi uzatılabilir. Bahreyn'de bulunduğunuz süre içerisinde Vatandaşlık, Pasaportlar ve İkamet İşleri (NPRA) ile iletişime geçerek ve gerekli vize uzatma ücretini ödeyerek vize uzatma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Vize Uzmanı Tuğçe Çaldıran Hakkında

Tuğçe Çaldıran Abant İzzet Baysal üniversitesi mütercim ve tercümanlık bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. 2022 yılının başlarından itibaren vizem.net çatısı altında kıdemli vize danışman olarak görev yapmaktadır