2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu

2023 yılının ilk altı ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli oldu.

Bedelli askerlik yapacakların merakla beklediği 2023 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu.

Memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zamla birlikte bedelli askerlikte yüzde 25 zamlandı.

Buna göre bedelli askerlik fiyatı 100.080,9 TL oldu. Böylece bedelli askerlik fiyatı yüz bin TL sınırını aşmış oldu.



Bedelli askerlik ücreti, 2022 Temmuz ayında 80 bin 64 liraya yükselmişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.