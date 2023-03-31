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2023-MSÜ sınavına katılım sayısı belli oldu

2023-MSÜ sınavına katılım sayısı belli oldu
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 2023 yılı için başvuran aday sayısının 610 bin 419 olduğunu açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2 Nisan Pazar günü yapılacak 2023-MSÜ'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ersoy, sınavın 77 ilde, 98 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini, sınavda 80 bin 97 kişinin görev yapacağını, 1489 bina, 27 bin 134 salon kullanılacağını bildirdi. 2023-MSÜ için 610 bin 419 adayın başvurduğunu aktaran Ersoy, "Bu sayı 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız" dedi.

2023-MSÜ'de adaylara, 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilirken, sınav 10.15'te başlayacak, 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak. 2023-MSÜ sonuçları, 27 Nisan’da açıklanacak. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı 2023 msü
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