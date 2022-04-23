2023 seçimlerinde AK Parti kaybederse ne olacak ? İşte muhalefetin Erdoğan sonrası atacağı ilk adım

2023 seçimleri yaklaştıkça kulislerden de dikkat çeken ayrıntılar sızmaya başladı. En çok merak edilen konu hala muhalefetin adayının kim olacağı olsa da muhalefetin aday çalışmasıyla birlikte "Erdoğan sonrası" için de hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. İşte AK Parti'nin seçimi kaybetmesi durumunda muhalefetin atacağı ilk adım...

Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir bugünkü yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "AKP'nin seçimi kaybetmesi halinde ne olacak?" sorusuna yanıtladığını söyledi. "Önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara'da iftar yaptık." diyerek Akşener ile görüşmesini anlatan Remzi Özdemir, "Seçimler yapıldı ve AKP kaybetti. Ertesi gün ne olacak? Meral Akşener'in bu konuda gerçekten iyi hazırlandığını gördüm. Ertesi güne yönelik ciddi çalışmalar var. Hangi kararnamenin yayınlanacağı ve neyin değiştirileceğine yönelik tek tek hazırlık yapılmış." yazdı.

İşte, Yeniçağ gazetesi Remzi Özdemir'in o yazısı:

Ertesi gün ne olacak?

Gelelim ertesi güne.

Bu sadece benim değil neredeyse tüm ülkenin merak ettiği bir soru.

Seçimler yapıldı ve AKP kaybetti. Ertesi gün ne olacak?

Meral Akşener'in bu konuda gerçekten iyi hazırlandığını gördüm. Ertesi güne yönelik ciddi çalışmalar var.

Hangi kararnamenin yayınlanacağı ve neyin değiştirileceğine yönelik tek tek hazırlık yapılmış.

Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulmasından tutun da acil yargı reformu ve ekonomik birçok tedbir için kararnamelere kadar planlananmış ve hazırlığı yapılmış.

Akşener, Türkiye'nin seçimlerden sonra 1 gün bile kaybedecek vaktinin olmadığını söylüyor.

Gerçekten de öyle. Türkiye boğuluyor ve suni teneffüs için dakikaların bile önemi var.

Remzi Özdemir'in Yeniçağ'daki yazısının tamamı için...