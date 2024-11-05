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2024-2025 LGS tarihi açıklandı

2024-2025 LGS tarihi açıklandı
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ÖSYM, 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS'nin 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

Etiketler 2024-2025 LGS 2024-2025 LGS tarihi lgs tarihi
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