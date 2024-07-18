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2024-ALES/2'ye giriş belgeleri yayımlandı

2024-ALES/2'ye giriş belgeleri yayımlandı
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ÖSYM Başkanlığı, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

AA

Etiketler ösym ales 2 giriş belgesi
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