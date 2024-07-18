2024-ALES/2'ye giriş belgeleri yayımlandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ÖSYM Başkanlığı, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol