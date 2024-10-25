2024-DGS ek yerleştirme tercihleri başladı

ÖSYM Başkanlığı, 2024-DGS ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-DGS ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. 2024-DGS'de tercih süreci 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

"2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Ekim 2024 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."