2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM, 2024-KPSS-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını yayımlandı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın yayımlandığını bildirdi. ÖSYM'nin sosyal medya hesabı 'X' ten yapılan açıklamada, "Her test için % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 4 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci 14 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecektir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)