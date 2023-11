2024 Rahmi Koç Bilim Madalyası sahibini buldu

2023 yılı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Ayşe Zarakol oldu.

Türkiye'nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, sahibini buldu. Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen törende, madalya, insani bilimlere yaptığı yenilikçi ve bütünsel katkıları nedeniyle Prof. Dr. Ayşe Zarakol'a takdim edildi.

Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, insani bilimlere dair kimsenin sormaya cesaret edemediği sorulara cevaplar arayan Zarakol'un çalışmalarının övgüyü hak ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Ayşe Zarakol ise, “Türkiye'den aldığım bu ödül benim için çok kıymetli. Özellikle Cumhuriyet'in yüzüncü yılında almış olmak beni bundan sonraki uluslararası çalışmalarımda daha da motive edecek” dedi.

“ABD’DE DERSLERDE ANLATILAN ŞEYLER BANA YANLIŞ GELİYORDU”

Zarakol, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Uluslararası ilişkiler tarihi hep Avrupa merkezli ve 17. yüzyıldan başlatılarak anlatılıyor. ABD'de ders görürken anlatılan şeyler bana bir noktada hep eksik ya da yanlış geliyordu. Tezimi bunun üzerine şekillendirdim. Anlattığım şeyin doğru olduğunu göstermek için başka örnekler de eklemek istedim; Türkiye, Rusya, Japonya karşılaştırması böylece ortaya çıktı. O sırada ABD'de sosyoloji kullanarak, tarih kullanarak üç ülkeyi karşılaştıran örnekler çok fazla değildi.

Çalışmalarımın devam olan ikinci kitabım Before the West: the Rise and Fall of Eastern World Orders (Batı Öncesi: Doğu Dünya Düzeninin Yükselişi ve Çöküşü) başlığını taşıyor. Kitap çok sınırlı bir tarih üzerinden açıklama yapıldığına, aslında çok daha geniş bir uluslarası ilişkiler tarihinin mevcut olduğuna odaklanıyor. Bu sebeple çok daha geriden, 13. yüzyıldan başlayan kitap, haliyle hikakyeyi o dönemin büyük güçlerinin coğrafyası olan Asya'dan, Avrasya'dan itibaren ele alıyor.”

Prof Dr. Zarakol, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yakın zamana kadar düzenin sürekli büyüdüğü, genişlediği sonunda bütün dünyayı kaplayacağı ve orada tarihin biteceği konuşuluyordu. Uluslararası liberal düzen krize girene kadar zannedilen şey herkesin katılmasıyla bu düzenin tamamen küreselleşeceğiydi – sonrasına ise ‘end of history' deniyordu. 90'ların yaygın düşüncesi buydu. Çünkü 17. yüzyıldan yakın zamana kadar olan bu hikâye, düzenin genişleyip sadece içindeki büyük güçlerin değişeceğine dair bir hikâyeydi. Ama işin içine Avrasya'yı da katıp daha önce orada var olan uluslararası düzenlere bakarsanız uluslararası düzenin illa büyümesi gerekmediğini, bazen çökebileceğini, kaybolabileceğini, unutulabileceğini de görüyorsunuz. O karşılaştırmadan öğrenebileceğimiz şeyler var.”

2016 yılından beri verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nı alan bilim insanlarının listesi:

Prof. Dr. Aydoğan Özcan-2016

Prof. Dr. Daron Acemoğlu-2017

Prof. Dr. Metin Sitti-2018

Prof. Dr. Filiz Garip-2019

Prof. Dr. Hatice Altuğ-2020

Prof. Dr. Ali Hortaçsu-2021

Prof. Dr. Bilge Yıldız-2022

Prof. Dr. Ayşe Zarakol-2023