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2024-TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Aralık tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-TUS 2. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

AA

Etiketler 2024 tus ek yerleştirme ösym
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