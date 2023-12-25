2024 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 yılı bütçe teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı.
Oturumun 2024 bütçesi görüşmelerinde yapılan oylama ile 2024 yılı merkezi yönetim bütçesi TBMM'de kabul edildi.
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