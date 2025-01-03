2024'ün en etkili siyasetçileri anketinin sonuçları açıklandı
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ORC Araştırma 2024 yılının en etkili siyasetçileri anketinin sonuçlarını açıkladı.
ORC Araştırma, 5 bin 900 kişiyle görüşerek, "2024 yılını değerlendirdiğinizde, siyasette etkili olduğunu düşündüğünüz isimleri söyler misiniz?" sorusunu sordu.
Alınan yanıtlara göre 20 isim şöyle sıralandı:
1 - Recep Tayyip Erdoğan
2 - Ekrem İmamoğlu
3 - Özgür Özel
4 - Hakan Fidan
5 - Devlet Bahçeli
6 - Mansur Yavaş
7 - Ali Yerlikaya
8 - Ümit Özdağ
9 - Fatih Erbakan
10 - Ali Mahir Başarır
11 - Kemal Kılıçdaroğlu
12 - Gürsel Tekin
13 - Musavvat Dervişoğlu
14 - Murat Kurum
15 - Turhan Çömez
16 - Mustafa Sarıgül
17 - Mustafa Destici
18 - Demal Enginyurt
19 - Ahmet Davutoğlu
20 - Ali Babacan
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