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  3. 2025-2026 Sezonu İlk Yarışı İçin Edirne’de Protokol Görüşmeleri Gerçekleştirildi.

2025-2026 Sezonu İlk Yarışı İçin Edirne’de Protokol Görüşmeleri Gerçekleştirildi.

2025-2026 Sezonu İlk Yarışı İçin Edirne’de Protokol Görüşmeleri Gerçekleştirildi.
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Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2025-2026 sezonunun açılış yarışması için hazırlıklar resmen başladı. Yeni sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Edirne ilimizde, organizasyonun başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla resmi temaslar gerçekleştirildi.

Federasyon Başkanımız Atilla Güler, Edirne il temsilcimiz Yusuf Avcı ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Sayın Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Sayın Filiz Gencan Akın ile bir araya gelerek; yarışma takvimi, organizasyon süreci ve yerel desteklere ilişkin protokol görüşmelerini gerçekleştirdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2025-2026 sezonunun açılış yarışması için hazırlıklar resmen başladı. Yeni sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Edirne ilimizde, organizasyonun başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla resmi temaslar gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2025-2026 sezonunun açılış yarışması için hazırlıklar resmen başladı. Yeni sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Edirne ilimizde, organizasyonun başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla resmi temaslar gerçekleştirildi.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın Türkiye Oryantiring Federasyonu atilla güler
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