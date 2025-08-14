  1. Anasayfa
2025-DGS sonuçları açıklandı
Güncelleme:

ÖSYM Başkanlığı, 20 Temmuz'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

DGS sınav sonuçları erişime açıldı. 20 Temmuz’da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’na katılan adaylar sonuç ekranına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

