2025 KYK burs ve kredi miktarı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Gaziantep'te dolu dolu bir gün geçirdiklerini, öncelikle yapımı tamamlanan 5 bin 113 konutun anahtar ve tapu teslim törenini büyük bir coşkuyla icra ettiklerini anımsatan Erdoğan, ardından Gaziantep İl Kongresi'nde yol arkadaşları ile bir araya gelerek yeni ekiplerini kurduklarını söyledi.

AK Parti'nin siyasi tarihte gençlere en fazla değer veren, proje ve programlarını gençleri merkeze alarak hayata geçiren bir parti olduğunu da vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizi yalnızca seçimden seçime gönülleri alınacak, oyları kazanılacak, geçici gündem malzemesi yapılacak bir aktör olarak asla görmedik, görmüyoruz. Eğitimden kültüre, spordan sosyal hayata, gençlerimizin önünü açan, onlara ufuk çizen ne kadar yenilik, uygulama varsa bunu biz hayata geçirdik. Bakın şu anda sizlerle gönül gönüle verip sohbet ettiğimiz Şahinbey Millet Kütüphanesi gibi birçok merkezi ülkemizin 81 vilayetinde biz inşa ettik. Gerek müfredatı gerek eğitim kadrosu gerekse altyapısı ve teknolojik imkanlarıyla her şehrimize çağın ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası standartları karşılayan üniversiteler açtık. Hatırlayın, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda her yerde üniversite yoktu. Sağ olsun Tatlıses'e üniversiteyi falan sorunca ne dedi? 'Oxford vardı da gitmedik mi' dedi. Biz, bu incelikleri bildiğimiz için Türkiye'nin dört bir yanında 81 vilayette bu üniversitelerin yapımını hedefledik ve yaptık."

Erdoğan, üniversitelerin kampüslerini modern ve konforlu öğrenci yurtlarıyla zenginleştirdiklerini de belirterek, şehirleri gençlik ve teknoloji merkezleriyle, bilim yuvalarıyla ve spor tesisleriyle donattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ise ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.