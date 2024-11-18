  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2025-LGS örnek soruları yayımlandı

2025-LGS örnek soruları yayımlandı

2025-LGS örnek soruları yayımlandı
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videolar, bakanlığın web sitesinde erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıklarının bakanlık web sitesinde yayımlandığı belirtilerek, "Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte oluşturuldu. Yayımlanan soruların hazırlanmasında ilgili sınıf düzeyindeki ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı" denildi.

 

 

Etiketler 2025-LGS örnek sorular 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi Sınavı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları doldurmayın: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişiyor Depoları doldurmayın: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişiyor Suudi Arabistan'da skandal görüntüler: Dijital Kabe önünde tepki çeken sahne şovu Suudi Arabistan'da skandal görüntüler: Dijital Kabe önünde tepki çeken sahne şovu Altında yeni yön neresi: Dev bankalar 2025 yılı tahminlerini açıkladı Altında yeni yön neresi: Dev bankalar 2025 yılı tahminlerini açıkladı Güzel oyuncu 2 hafta sonra ortaya çıktı: ''Kaybolmadım, ailemden kaçtım'' Güzel oyuncu 2 hafta sonra ortaya çıktı: ''Kaybolmadım, ailemden kaçtım'' Türkiye'nin ''altın kayaları''na coğrafı işaret tescili geldi Türkiye'nin ''altın kayaları''na coğrafı işaret tescili geldi İslam tarihinin en büyük gizemlerinden biri çözüldü İslam tarihinin en büyük gizemlerinden biri çözüldü Narin’in amcasının ses kayıtları ortaya çıktı Narin’in amcasının ses kayıtları ortaya çıktı AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu: Yeniden Erdoğan! AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu: Yeniden Erdoğan! Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maçın asıl galibi belli oldu Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maçın asıl galibi belli oldu Şeyma Subaşı hiç olmadığı kadar cesur pozlarıyla ortalığı karıştırdı Şeyma Subaşı hiç olmadığı kadar cesur pozlarıyla ortalığı karıştırdı
Elektriğe gizli zam Resmi Gazete'de.... Konutlarda sınır değişti Elektriğe gizli zam Resmi Gazete'de.... Konutlarda sınır değişti Filede trans voleybolcu gerginliği: Rakipleri dava açmaya hazırlanıyor! Filede trans voleybolcu gerginliği: Rakipleri dava açmaya hazırlanıyor! Kadın teğmene mide bulandıran iğrenç hakaretler ifade özgürlüğü sayıldı Kadın teğmene mide bulandıran iğrenç hakaretler ifade özgürlüğü sayıldı Havada 3,5 saat süren kaos... Uçak defalarca düşme tehlikesi geçirdi Havada 3,5 saat süren kaos... Uçak defalarca düşme tehlikesi geçirdi Edirne'de Yunan diş hekiminden kız çocuğuna cinsel istismar! Edirne'de Yunan diş hekiminden kız çocuğuna cinsel istismar! Icardi'ye bir Wanda Nara şoku daha: Talepleri ''yok artık'' dedirtti Icardi'ye bir Wanda Nara şoku daha: Talepleri ''yok artık'' dedirtti Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na bomba teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na bomba teklif Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı Öksürük ve hapşırık krizine girmişti; grip oldum sanarken hayatının şokunu yaşadı Öksürük ve hapşırık krizine girmişti; grip oldum sanarken hayatının şokunu yaşadı Bu notu bırakıp evini ateşe verdi, hem kendini hem de çocuğunu öldürdü Bu notu bırakıp evini ateşe verdi, hem kendini hem de çocuğunu öldürdü