2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-YDUS'un 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınan 2025 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Böylece yerleştirmeler de belirlenmiş oldu.
2025-YDUS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sonuc.osym.gov.tr bağlantısı aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişilebiliyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol