  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2025 yılı bal fiyatları açıklandı

2025 yılı bal fiyatları açıklandı

2025 yılı bal fiyatları açıklandı
Güncelleme:

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, 2025 yılı için belirlenen bal fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

Adıyaman, sahip olduğu doğal yaylalar ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık faaliyetleri açısından Türkiye'nin öne çıkan bölgeleri arasında yer alıyor. Arıcılar, yaylalarda çiçeklerden toplanan nektarla ürettikleri doğal balı tüketicilerle buluşturarak hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Toplam 92 bin arı kolonisiyle Adıyaman’ın zengin florasında bal ve diğer arı ürünlerinin üretimini sürdürmeye devam ettiklerini vurgulayan Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, yaptığı açıklamada birçok ailenin arıcılıkla geçimini sağladığını vurgulayarak temel amaçlarının, sağlık kaynağı olan doğal balı en yüksek kalitede üretmek ve güvenli şekilde tüketicilere ulaştırmak olduğunu belirtti.

2025 yılı üretim sürecinde ciddi zorluklar yaşandığını ifade eden Yiğit, özellikle iklim değişikliklerinin arıcılığı olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Yiğit, "Ocak ayının mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesi sonucu arı kolonilerinde zayıflamalar yaşanmış ve bu durum birçok koloni kaybına neden olmuştur. Bal akım dönemleri olan Haziran ve Temmuz aylarında ise şiddetli rüzgarlar nedeniyle arıların nektar toplaması zorlaşmış, bu da rekolte düşüklüğüne yol açmıştır. Buna ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki artış, arıcılıkta kullanılan malzemelerin maliyetinin yükselmesi ve düşük bal verimi, üreticilerin ekonomik olarak zorlanmasına sebep oldu. Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu ve üretici üyelerle yapılan değerlendirmeler sonucunda 2025 yılı için bal fiyatları şu şekilde belirlendi. Net 1 kilogram süzme bal 850 TL, net 1 kilogram petekli bal bin TL, net 1 kilogram kara kovan bal bin 500 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar yalnızca birliğe kayıtlı üreticileri kapsamaktadır. Piyasada ucuza satılan ve menşei belli olmayan arı ürünlerinden uzak durulmalı. Gerçek ve doğal bal tüketmek isteyen vatandaşlarımız, güvenilir ve kayıtlı üreticileri tercih etmelidir" diye konuştu.

İHA

text-ad
Etiketler adıyaman balı Arıcı bal fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asrın felaketinden 2,5 yıl sonra deprem konutlarının son hali görüntülendi Asrın felaketinden 2,5 yıl sonra deprem konutlarının son hali görüntülendi Marmara Bölgesi'nin cenneti cehenneme döndü: Yemyeşil Şarköy artık kömür köy.... Marmara Bölgesi'nin cenneti cehenneme döndü: Yemyeşil Şarköy artık kömür köy.... MEB'te görevden alınan isimle ilgili skandal iddia: ''Çocuğu da tüm soruları tam yapmış'' MEB'te görevden alınan isimle ilgili skandal iddia: ''Çocuğu da tüm soruları tam yapmış'' İstanbul'da lüks sitede genç kadına kargocu tacizi kamerada! İstanbul'da lüks sitede genç kadına kargocu tacizi kamerada! Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 9 futbolcunun bileti kesildi Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 9 futbolcunun bileti kesildi Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı BYD'den Türkiye'deki satılan araçları için dev güncelleme paketi BYD'den Türkiye'deki satılan araçları için dev güncelleme paketi İnternet abonelik ücretine rekor zam! İnternet abonelik ücretine rekor zam! 20 yaşındaki gencin korkunç ölümü... Balıklama atlayışı sonu oldu 20 yaşındaki gencin korkunç ölümü... Balıklama atlayışı sonu oldu Cuma namazı çıkışında kanlı saldırı: Yaralılar var! Cuma namazı çıkışında kanlı saldırı: Yaralılar var!
Şaka değil gerçek; bir ilimiz yaz günü kışı yaşıyor: Sobalar yandı... Şaka değil gerçek; bir ilimiz yaz günü kışı yaşıyor: Sobalar yandı... Hükümetin yüzde 50 zam isteyen kamu işçilerine son zam teklifi belli oldu Hükümetin yüzde 50 zam isteyen kamu işçilerine son zam teklifi belli oldu 4 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldürdü 4 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldürdü Napoli'den ve Galatasaray'dan Osimhen için peş peşe açıklamalar Napoli'den ve Galatasaray'dan Osimhen için peş peşe açıklamalar Hadise'den aralıksız eleştiri yağmuruna çok sert yanıt Hadise'den aralıksız eleştiri yağmuruna çok sert yanıt Hafta sonu planınızı kontrol edin: Bir tarafta sağanak yağışlar diğer yanda kavurucu sıcaklar... Hafta sonu planınızı kontrol edin: Bir tarafta sağanak yağışlar diğer yanda kavurucu sıcaklar... Başdanışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formülü buldu! Başdanışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formülü buldu! Can Yaman ile sevgilisi DJ Sara Bluma Bodrum'da aşka geldi Can Yaman ile sevgilisi DJ Sara Bluma Bodrum'da aşka geldi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken Ortadoğu ve İsrail iddiaları Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken Ortadoğu ve İsrail iddiaları PKK'lı teröristlere af tartışmaları sürerken Fehmi Koru da cemaate af istedi! PKK'lı teröristlere af tartışmaları sürerken Fehmi Koru da cemaate af istedi!