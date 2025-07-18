2025 yılı bal fiyatları açıklandı

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, 2025 yılı için belirlenen bal fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

Adıyaman, sahip olduğu doğal yaylalar ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık faaliyetleri açısından Türkiye'nin öne çıkan bölgeleri arasında yer alıyor. Arıcılar, yaylalarda çiçeklerden toplanan nektarla ürettikleri doğal balı tüketicilerle buluşturarak hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.



Toplam 92 bin arı kolonisiyle Adıyaman’ın zengin florasında bal ve diğer arı ürünlerinin üretimini sürdürmeye devam ettiklerini vurgulayan Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, yaptığı açıklamada birçok ailenin arıcılıkla geçimini sağladığını vurgulayarak temel amaçlarının, sağlık kaynağı olan doğal balı en yüksek kalitede üretmek ve güvenli şekilde tüketicilere ulaştırmak olduğunu belirtti.



2025 yılı üretim sürecinde ciddi zorluklar yaşandığını ifade eden Yiğit, özellikle iklim değişikliklerinin arıcılığı olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Yiğit, "Ocak ayının mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesi sonucu arı kolonilerinde zayıflamalar yaşanmış ve bu durum birçok koloni kaybına neden olmuştur. Bal akım dönemleri olan Haziran ve Temmuz aylarında ise şiddetli rüzgarlar nedeniyle arıların nektar toplaması zorlaşmış, bu da rekolte düşüklüğüne yol açmıştır. Buna ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki artış, arıcılıkta kullanılan malzemelerin maliyetinin yükselmesi ve düşük bal verimi, üreticilerin ekonomik olarak zorlanmasına sebep oldu. Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu ve üretici üyelerle yapılan değerlendirmeler sonucunda 2025 yılı için bal fiyatları şu şekilde belirlendi. Net 1 kilogram süzme bal 850 TL, net 1 kilogram petekli bal bin TL, net 1 kilogram kara kovan bal bin 500 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar yalnızca birliğe kayıtlı üreticileri kapsamaktadır. Piyasada ucuza satılan ve menşei belli olmayan arı ürünlerinden uzak durulmalı. Gerçek ve doğal bal tüketmek isteyen vatandaşlarımız, güvenilir ve kayıtlı üreticileri tercih etmelidir" diye konuştu.

İHA