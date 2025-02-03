  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İslam aleminin en kutsal ayı Ramazan geliyor... 2025 yılı fitre bedeli belli oldu

2025 yılı fitre bedeli belli oldu

2025 yılı fitre bedeli belli oldu
Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan sürede fitre bedeli 180 TL olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde 2025 yılı fitre bedelini belirledi.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan sürede fitre bedeli günlük 180 TL olarak hesaplanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir." ifadeleri yer aldı..

Ramazan ayı 2025 yılının 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

İlk sahur 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.

Ramazan'ın ardından 3 günlük Ramazan Bayramı da 30 Mart'ta başlayacak ve 1 Nisan'da sona erecek. 29 Mart Cumartesi günü de bayram arefesi olacak.

2025 yılının resmi tatilleri belli oldu: 14 gün izinle, 1,5 ay izin imkanı2025 yılının resmi tatilleri belli oldu: 14 gün izinle, 1,5 ay izin imkanıÇalışma Hayatı

 

Haber3.com / Serhan Işılay

Etiketler diyanet oruç Ramazan fitre fitre bedeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon açıklandı; Şubat ayı kira tavan zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Şubat ayı kira tavan zam oranı belli oldu Beyaz Saray Beyaz Saray olalı böylesini görmemişti! Beyaz Saray Beyaz Saray olalı böylesini görmemişti! Ekranların olaylı dizisi Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu Ekranların olaylı dizisi Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu Survivor Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu ? Survivor Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu ? Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak... Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak... 7 katlı rezidansta yangın çıktı, çok sayıda kişi mahsur kaldı! 7 katlı rezidansta yangın çıktı, çok sayıda kişi mahsur kaldı! Ankara'da dehşet: Köpeğiyle yürüyen genç kızı darbedip kaçırmak istedi! Ankara'da dehşet: Köpeğiyle yürüyen genç kızı darbedip kaçırmak istedi! Sokak ortasında genç kızlara silahlı saldırı! Sokak ortasında genç kızlara silahlı saldırı! Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan olay olacak bebek katili iddiası Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan olay olacak bebek katili iddiası Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray ortalığı karıştırdı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray ortalığı karıştırdı
Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi Şakir Paşa Ailesi'nde kayınpeder Şakir Paşa ile gelin Aniesi'nden tepki çeken sahne Şakir Paşa Ailesi'nde kayınpeder Şakir Paşa ile gelin Aniesi'nden tepki çeken sahne Erdoğan gençlere ''yalvardı'': ''Rica ediyorum, adeta yalvarıyorum'' Erdoğan gençlere ''yalvardı'': ''Rica ediyorum, adeta yalvarıyorum'' ENAG yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı Turizm başkentimizde tescilli tarihi evdeki alevler geceyi gündüze çevirdi! Turizm başkentimizde tescilli tarihi evdeki alevler geceyi gündüze çevirdi! ''7 büyüklüğünde depremler olabilir'' deyip Türkiye'nin 3 noktası için tsunami uyarısı yaptı ''7 büyüklüğünde depremler olabilir'' deyip Türkiye'nin 3 noktası için tsunami uyarısı yaptı ''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 2 kişi tutuklandı! ''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 2 kişi tutuklandı! TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT 47 evladımızı şehit eden haini Suriye'de öldürdü! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT 47 evladımızı şehit eden haini Suriye'de öldürdü!