2025 yılı fitre bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan sürede fitre bedeli 180 TL olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde 2025 yılı fitre bedelini belirledi.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan sürede fitre bedeli günlük 180 TL olarak hesaplanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir." ifadeleri yer aldı..

Ramazan ayı 2025 yılının 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

İlk sahur 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.

Ramazan'ın ardından 3 günlük Ramazan Bayramı da 30 Mart'ta başlayacak ve 1 Nisan'da sona erecek. 29 Mart Cumartesi günü de bayram arefesi olacak.

Haber3.com / Serhan Işılay