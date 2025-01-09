2025 yılı zammı bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarını açıkladı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı basın bilgilendirme metninde 2025'in ilk 6 ayı için uygulanacak yeni bedelli askerlik ücretini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı;

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,

7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."

TÜİK enflasyonuyla belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanmıştı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243,013 TL olması bekleniyordu öyle de oldu.