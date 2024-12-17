2025 yılında başlıyor: Bu taksiler artık yola çıkamayacak

1 Mart 2025’ten itibaren kamera sistemi olmayan ticari taksiler muayeneden geçemeyecek.

Son dönemde taksi şoförlerine yönelik saldırıların artmasıyla birlikte, ticari taksilerde güvenlik kameralarının zorunlu hale getirilmesi gündeme geldi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 1 Mart 2025 tarihinden itibaren kamera sistemi bulunmayan ticari taksilerin TÜVTÜRK araç muayenesinden geçemeyeceğini açıkladı.

Başkan Özkan, 1 Eylül 2024 itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliği kapsamında ticari araçlara kamera zorunluluğu getirildiğini belirterek, “1 Mart 2025’ten sonra kamera olmayan ticari taksiler trafiğe çıkamayacak. Araç muayenesinde vize verilmeyecek. Yaşanan olaylar gösterdi ki, kamera sistemleri hem şoför hem de yolcu güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Esnafımız bu konuda harekete geçti ve pek çok taksiye kamera taktırılmaya başlandı” dedi.

İzmir’de toplam 2 bin 915 ticari taksinin bin 300’ünde kamera sistemi bulunduğunu açıklayan Özkan, kamera sistemlerinin anlık takip imkânı sağladığını ifade etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın kurduğu haber merkezi sayesinde, taksici tehlike anında bir buton yardımıyla yardım çağrısı yapabiliyor.

Özkan, sistemin işleyişine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Butona basıldığında haber merkezimize tehlike sinyali ulaşıyor. Burada görevli arkadaşlarımız, anında aracın içindeki kameraları devreye alarak durumu inceliyor. Eğer tehlikeli bir durum tespit edilirse, emniyetle aracın konumu paylaşılıyor ve polis ekipleri hızla müdahale ediyor. Ancak burada önemli olan, kameraların güvenilir ve yetkililer tarafından erişilebilir olması. Görüntülere erişilemeyen bir kameranın kimseye faydası yok.”