2025'in kahreden tablosu: 31 günde 33 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2025 yılı Ocak ayı raporuna göre yılın sadece ilk 31 gününde 33 kadının kateldi. Rapor Türkiye’de kadın cinayetlerinin vahim boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayımladığı Ocak 2025 verileri, Türkiye’de kadınların yaşam hakkının giderek daha fazla tehdit altında olduğunu ortaya koydu. 2025 yılı Ocak ayı raporuna göre; Ocak ayında 33 kadın öldürüldü, 32 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadınların %24’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Cinayetlerin %70’i kadınların kendi evlerinde işlendi.

Öldürülen kadınların %52’si ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti.

Birçok kadın cinayeti, intihar ya da doğal ölüm süsü verilerek kayıtlara geçti.

Raporda, şu ifadeler yer aldı:

"20 kadının hangi bahane ile öldürüldüğü tespit edilemedi. Bu ay 33 kadın cinayeti işlenmiş, 32 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 33 kadından 8’i boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile öldürüldü. Bir kadın yemek yapmadığı bahanesiyle öldürüldü. 20’sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 20 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor."