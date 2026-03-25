2026-ALES/1 başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanla beklenen süreç resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 2026-ALES/1 başvurularının 25 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, "2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1), 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 25 Mart-2 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 25 Mart 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-ALES/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

