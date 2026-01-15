2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sınıflandırma tarihini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı 2026 yılında bedelli askerlik için ilk 6 ay boyunca geçerli olacak zamlı ücreti açıkladıktan sonra, binlerce gencin merakla beklediği 2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için takvimi netleştirdi. İşte sonuçların açıklanacağı o tarih ve e-Devlet sorgulama ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ASFAT Yerleşkesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada 2026 yılının ilk bedelli askerlik süreciyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Hatırlanacağı gibi Aralık 2025 enflasyonunun açıklanması ve memur maaşlarına yapıacak zam oranının belli olması ile birlikte 2026 yılı bedelli askerlik ücreti de belli olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, geçtiğimiz hafta yaptığı basın bilgilendirme toplantısında 2025 yılında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti 2026 yılında 52 bin 238 TL zamla 333 bin 89 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Aktürk ayrıca bu zamlı tutarın 2026 yılının sadece ilk 6 ayı için geçerli olduğunu söylemişti.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler için başvuru süreci 7 Ocak'ta başlarken 2026 yılının bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak ilk yükümlülerinin sınıflandırma sonuçlarının da ilan edileceği tarih belli oldu.

Bugün tekrar kameralar karşısına geçen Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak Perşembe günü duyurulacağını ilan etti.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada da 22 Ocak Perşembe günü de dahil, bu tarihten sonra üzere bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyeceği belirtilmişti.

Aktürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya, sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir"

Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri

2026 yılı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri de 5 Şubat 2026 , 5 Mart 2026, 2 Nisan 2026, 4 Haziran 2026, 2 Temmuz 2026, 6 Ağustos 2026, 3 Eylül 2026, 1 Ekim 2026, 5 Kasım 2026, 3 Aralık 2026 olarak ilan edilmişti.

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklar için genel uyarılar

Milli Savunma Bakanlığı'nın celp ve sevk tarihleri açıklamasında yükümlülere ayrıca şu bilgilendirme yapılmıştı:

* 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 22 Ocak 2026 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir.

* 2025 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2026 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

* Yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2026 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir. Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır. e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir..

* 2025 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2026 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 55’inci maddesi kapsamındakiler, 3’üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır.

* Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini er statüsünde yerine getireceklerdir.

* Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

* Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

* Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

* 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

* Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

Bedelli askerlik başvuru süreci ve bilinmesi gerekenler

Türkiye'de bedelli askerlik uygulaması, askerlik çağına gelmiş yükümlülerin belirli bir ücret ödeyerek ve yaklaşık bir ay süren temel askeri eğitimi tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmelerini sağlayan bir sistemdir.

2026 yılı başı itibarıyla uygulamanın işleyişi şu şekildedir:

1. Başvuru Şartları ve Ücret

Kimler Başvurabilir: Askerlik çağına gelmiş (20 yaş ve üzeri), daha önce fiili askerlik hizmetine başlamamış olan her Türk vatandaşı başvurabilir. Herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Güncel Ücret (2026 İlk Yarı): Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılının ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti 333.089,04 TL'dir. Bu ücret her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncellenir.

Ödeme Süreci: Başvuru yapıldıktan sonra ücretin, başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde peşin olarak (taksit imkanı yoktur) anlaşmalı bankalara veya mal müdürlüklerine yatırılması gerekir.

2. Başvuru Adımları

e-Devlet Üzerinden Başvuru: e-Devlet'teki "Askerliğim" kapısı üzerinden yoklama başvurusu başlatılır.

Sağlık Muayenesi: Aile hekimine gidilerek "Askerliğe Elverişlidir" raporu alınır.

Tercih ve Ödeme: e-Devlet üzerinden "Bedelli Askerlik" tercihi yapılır ve ödeme gerçekleştirilir.

Kura ve Sınıflandırma: Talebin kontenjanı aşması durumunda kura çekilir, ancak son yıllarda başvuran herkes genellikle kabul edilmektedir.

3. Eğitim Süresi ve Süreç

Eğitim Süresi: Toplam süre 32 gündür. Bu sürenin 28 günü fiili temel eğitim, geri kalan günler ise yol ve kanuni izin olarak hesaplanır.

İçerik: Temel askeri disiplin, yanaşık düzen, silah bilgisi ve milli güvenlik dersleri gibi eğitimler verilir.

Yerlerin Açıklanması: Celp yerleri ve tarihleri genellikle her yılın Ocak ayının sonunda e-Devlet üzerinden duyurulur.

4. Önemli Notlar

Yoklama Kaçağı Durumu: Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanlar da bedelli askerlikten yararlanabilir ancak bu kişilere geciktikleri her ay için ek bir "kaçak bedeli" tahakkuk ettirilir.

Vazgeçme Hakkı: Ödeme yapıldıktan sonra kura veya sınıflandırma öncesinde vazgeçilmesi durumunda ödenen bedel iade edilebilir.

Haber3.com Haber Merkezi