2026 iftar menüleri dudak uçuklattı! Kişi başı 7.800 TL'ye kadar çıkıyor

İstanbul'da dışarıda iftar yapmak lüks oldu. Geçen yıl ortalama 1000 TL'ye yükselen iftar menüleri bu sene üç katına çıktı. Lüks mekanlarda ise bu rakam 7.800 TL'yi buluyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 2026 iftar menüsü fiyatları merak konusu oldu. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki restoran ve otellerde fiyatlar, geçtiğimiz yıla oranla ortalama yüzde 150 ile yüzde 200 arasında artış gösterdi.

Özellikle Boğaz hattındaki prestijli mekanlarda fiyatlar, tek bir akşam yemeği için asgari ücret sınırlarını zorluyor.

Zirvede Çırağan var

Listenin başında 7.800 TL’lik kişi başı fiyatıyla Çırağan Sarayı yer alıyor.

Four Seasons ve Raffles gibi mekanlarda açık büfe fiyatları 5.950 TL olarak belirlendi.

Beyti Florya 5.500 TL, Natolia ve Havuş gibi popüler mekanlarda ise iftar menüsü 3.950 TL bandında seyrediyor.

Fiyatlar katlandı

Geçen yıl 800-1.000 TL aralığında olan menülerin bu yıl 3 katına çıkması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Standart bir iftar programı için 2.000-2.500 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Enflasyon mu, fırsatçılık mı?

İşletme sahipleri, artışın nedenini gıda enflasyonu, kira ve enerji faturaları ile artan personel giderlerine bağlıyor. Özellikle et, süt ürünleri ve temel mutfak girdilerindeki artışın menü maliyetlerini ciddi biçimde yukarı çektiği ifade ediliyor.