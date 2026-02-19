  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İftar menüleri fiyatlarıyla dudak uçuklattı! Sosyal medyada tepki yağıyor

2026 iftar menüleri dudak uçuklattı! Kişi başı 7.800 TL'ye kadar çıkıyor

2026 iftar menüleri dudak uçuklattı! Kişi başı 7.800 TL'ye kadar çıkıyor
Güncelleme:

İstanbul'da dışarıda iftar yapmak lüks oldu. Geçen yıl ortalama 1000 TL'ye yükselen iftar menüleri bu sene üç katına çıktı. Lüks mekanlarda ise bu rakam 7.800 TL'yi buluyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 2026 iftar menüsü fiyatları merak konusu oldu. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki restoran ve otellerde fiyatlar, geçtiğimiz yıla oranla ortalama yüzde 150 ile yüzde 200 arasında artış gösterdi.

Özellikle Boğaz hattındaki prestijli mekanlarda fiyatlar, tek bir akşam yemeği için asgari ücret sınırlarını zorluyor.

Zirvede Çırağan var

Listenin başında 7.800 TL’lik kişi başı fiyatıyla Çırağan Sarayı yer alıyor.

Four Seasons ve Raffles gibi mekanlarda açık büfe fiyatları 5.950 TL olarak belirlendi.

Beyti Florya 5.500 TL, Natolia ve Havuş gibi popüler mekanlarda ise iftar menüsü 3.950 TL bandında seyrediyor.

İstanbul'da dışarıda iftar yapmak lüks oldu. Geçen yıl ortalama 1000 TL'ye yükselen iftar menüleri bu sene üç katına çıktı. Lüks mekanlarda ise bu rakam 7.800 TL'yi buluyor.

Fiyatlar katlandı

Geçen yıl 800-1.000 TL aralığında olan menülerin bu yıl 3 katına çıkması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Standart bir iftar programı için 2.000-2.500 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. 

İstanbul'da dışarıda iftar yapmak lüks oldu. Geçen yıl ortalama 1000 TL'ye yükselen iftar menüleri bu sene üç katına çıktı. Lüks mekanlarda ise bu rakam 7.800 TL'yi buluyor.

Enflasyon mu, fırsatçılık mı?

İşletme sahipleri, artışın nedenini gıda enflasyonu, kira ve enerji faturaları ile artan personel giderlerine bağlıyor. Özellikle et, süt ürünleri ve temel mutfak girdilerindeki artışın menü maliyetlerini ciddi biçimde yukarı çektiği ifade ediliyor.

İstanbul'da dışarıda iftar yapmak lüks oldu. Geçen yıl ortalama 1000 TL'ye yükselen iftar menüleri bu sene üç katına çıktı. Lüks mekanlarda ise bu rakam 7.800 TL'yi buluyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür!
Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür!
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt
Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı
Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti!
Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti!
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li Bize Bi’Şey Olmaz'ın ilk fragmanı olay oldu
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li Bize Bi’Şey Olmaz'ın ilk fragmanı olay oldu
Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan alacağı 6 milyonluk tazminatı nereye harcayacağını açıkladı
Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan alacağı 6 milyonluk tazminatı nereye harcayacağını açıkladı
Ünlü şairin anılarıyla dolu tarihi köşk 80 milyon TL'ye satışa çıktı
Ünlü şairin anılarıyla dolu tarihi köşk 80 milyon TL'ye satışa çıktı
Etiketler 2026 iftar fiyatları ramazan menüsü zamları istanbul iftar mekanları en pahalı iftar menüleri enflasyon ve ramazan dışarıda iftar maliyeti haber3 beyti iftar fiyatı çırağan sarayı iftar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan alacağı 6 milyonluk tazminatı nereye harcayacağını açıkladı Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan alacağı 6 milyonluk tazminatı nereye harcayacağını açıkladı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve Borsa İstanbul için kritik uyarı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve Borsa İstanbul için kritik uyarı Kenan Yıldız'ın telefonundaki ayrıntı sosyal medyayı salladı Kenan Yıldız'ın telefonundaki ayrıntı sosyal medyayı salladı Antalya'da dehşet: Üç el silah sesi duyulan daireden 2 ceset çıktı Antalya'da dehşet: Üç el silah sesi duyulan daireden 2 ceset çıktı İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi: Binlerce hane karanlığa gömülecek İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi: Binlerce hane karanlığa gömülecek Borsada zirveden sert dönüş: 2026'nın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu Borsada zirveden sert dönüş: 2026'nın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu Türkiye'nin dev ırmağı 40 yıl sonra yeniden taştı; sular yolu yuttu, eğitim durdu! Türkiye'nin dev ırmağı 40 yıl sonra yeniden taştı; sular yolu yuttu, eğitim durdu! 2026’nın ilk büyük seçim anketi yayımlandı: AK Parti ve CHP arasındaki puan farkı netleşti! 2026’nın ilk büyük seçim anketi yayımlandı: AK Parti ve CHP arasındaki puan farkı netleşti! Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu Hava durumu raporu baş döndürdü: Güneş ve fırtına, yağmur ve kar... 4 mevsim birarada! Hava durumu raporu baş döndürdü: Güneş ve fırtına, yağmur ve kar... 4 mevsim birarada!
Altın mı konut mu? Ünlü ekonomist Muhammet Bayram hem 2026 hem de 2027 için uyardı Altın mı konut mu? Ünlü ekonomist Muhammet Bayram hem 2026 hem de 2027 için uyardı Ünlü şairin anılarıyla dolu tarihi köşk 80 milyon TL'ye satışa çıktı Ünlü şairin anılarıyla dolu tarihi köşk 80 milyon TL'ye satışa çıktı Meral Akşener'in son hali ortaya çıktı! Siyasete geri dönecek mi? Meral Akşener'in son hali ortaya çıktı! Siyasete geri dönecek mi? MEB Bakanı Yusuf Tekin'den ''Laiklik Bildirisi'' kararı: Suç duyurusunda bulunacak! MEB Bakanı Yusuf Tekin'den ''Laiklik Bildirisi'' kararı: Suç duyurusunda bulunacak! Eski Süper Lig hakeminden hangi takımı tuttuğunu açıklarken topu taca attı! Eski Süper Lig hakeminden hangi takımı tuttuğunu açıklarken topu taca attı! Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan rehberi: Sahurda bunları yiyen daha geç acıkıyor! Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan rehberi: Sahurda bunları yiyen daha geç acıkıyor! Çarşamba akşamı reyting yarışında dengeler değişti! İşte zirvenin sahibi... Çarşamba akşamı reyting yarışında dengeler değişti! İşte zirvenin sahibi... 20 yaşındaki bilgisayar korsanı geceliği 52 bin TL'lik cennette 36 Kuruş'a tatil yaptı! 20 yaşındaki bilgisayar korsanı geceliği 52 bin TL'lik cennette 36 Kuruş'a tatil yaptı! Ramazan'ın eşsiz lezzetinden glikoz şurubu çıktı! Ramazan'ın eşsiz lezzetinden glikoz şurubu çıktı!