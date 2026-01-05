  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2026 yılı bedelli askerlik ücretinde zam oranı ve zamlı rakam belli oldu!

2026 yılı bedelli askerlik ücretinde zam oranı ve zamlı rakam belli oldu

2026 yılı bedelli askerlik ücretinde zam oranı ve zamlı rakam belli oldu
Güncelleme:

Aralık 2025 enflasyonunun açıklanması ve memur maaşlarına yapıacak zam oranının belli olması ile birlikte 2026 yılı bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89, aylık %0,89 oranında artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67, aylık %0,75 oranında artış gösterdi.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranındaki zammı kesinleşirken bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretine gelecek olan zam oranı da belli oldu.

2025 yılında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti 2026 yılında 52 bin 238 TL zamla 333 bin 88 TL'ye yükselecek.

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak.

ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladıENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladıTürkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli olduMilyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli olduHaber
Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli olduEnflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli olduEmlak
2026 yılı bedelli askerlik ücretinde zam oranı ve zamlı rakam belli oldu2026 yılı bedelli askerlik ücretinde zam oranı ve zamlı rakam belli olduGüncel
2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli oldu2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli olduEkonomi

Bu Haberleri Kaçırma...

Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!
Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi
Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı
Etiketler bedelli askerlik bedelli askerlik ücreti bedelli askerlik zammı zam oranı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evde badana/boya faciasu: Biri bebek, 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı Evde badana/boya faciasu: Biri bebek, 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! X'teki ''Hey Grok fotoğraftaki kişiye bikini giydir'' komutları engellendi! X'teki ''Hey Grok fotoğraftaki kişiye bikini giydir'' komutları engellendi! Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı! Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı! Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Elektrik hatlarında yangın çıktı; 45 bin konut 2 bin iş yeri elektriksiz kaldı, okullar tatil edildi Elektrik hatlarında yangın çıktı; 45 bin konut 2 bin iş yeri elektriksiz kaldı, okullar tatil edildi Kuvvetli lodos fırtınası İstanbul'u vurdu: Dev dalgalar tekneleri batırdı! Kuvvetli lodos fırtınası İstanbul'u vurdu: Dev dalgalar tekneleri batırdı! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Maç sonu saha karıştı: Futbol bitti, meydan savaşı başladı! Maç sonu saha karıştı: Futbol bitti, meydan savaşı başladı! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Güllü'nün oğlundan dikkat çeken açıklama: Tutuklu ablası için sessizliğini bozdu! Güllü'nün oğlundan dikkat çeken açıklama: Tutuklu ablası için sessizliğini bozdu! Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş’ı farkla geçti! Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş’ı farkla geçti! Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı! Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı! Serdar Bilgili gözaltında iddiası sonrasında resmi açıklama geldi Serdar Bilgili gözaltında iddiası sonrasında resmi açıklama geldi Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı'' Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı'' ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm! Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm!