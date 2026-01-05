2026 yılı bedelli askerlik ücretinde zam oranı ve zamlı rakam belli oldu

Aralık 2025 enflasyonunun açıklanması ve memur maaşlarına yapıacak zam oranının belli olması ile birlikte 2026 yılı bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89, aylık %0,89 oranında artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67, aylık %0,75 oranında artış gösterdi.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranındaki zammı kesinleşirken bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretine gelecek olan zam oranı da belli oldu.

2025 yılında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti 2026 yılında 52 bin 238 TL zamla 333 bin 88 TL'ye yükselecek.

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklayacak.