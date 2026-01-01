2026 yılının resmi tatilleri belli oldu: İşte yeni yılın tatil günleri...

2026 yılının resmi tatil tarihleri belli oldu. Hem çalışanların hem de öğrencilerin 2026 yılında kaç gün tatil yapacağı da açıklandı...

2026 yılının ait resmi ve dini tatil takvimi netleşti.

Buna göre 1 gün yılbaşı tatili, 1 gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1 gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1 gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 1 gün 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1 buçuk gün Cumhuriyet Bayramı’nda tatil yapılacak.

Bununla birlikte yarım gün arife ile birlikte Ramazan Bayramı’nda 3 buçuk gün, yine arife ile Kurban Bayramı’nda 4 buçuk gün resmi tatil yapılacak.

Böylelikle 2026 yılında resmi olarak toplamda 15 buçuk gün tatil yapılacak.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatillerinin 9 gün uygulanması durumunda 2026 yılında yapılacak toplam tatil günü sayısı 25 buçuk güne uzayacak.

İşte 2026 yılının resmi tatilleri:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20-21-22 Mart 2026 (Cuma-Cumartesi-Pazar): Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27-28-29-30 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

Serhan Işılay / Haber3com