2026 YÖKDİL/2 başvuruları başladı

ÖSYM, akademik kariyer hedefleyen adayların beklediği 2026 YÖKDİL/2 başvurularının başladığını duyurdu.

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği haber Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geldi. ÖSYM, 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) başvuru sürecinin 16 Haziran saat 10.00 itibarıyla resmi olarak başladığını duyurdu. 24 Haziran'a kadar sürecek başvuru işlemlerinin ÖSYM'nin dijital platformlarından veya başvuru merkezlerinden yapılması gerekiyor.

ÖSYM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖKDİL-2, 9 Ağustos tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 16-24 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 16 Haziran saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YÖKDİL/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

İHA