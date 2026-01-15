2026'nın zam yağmuru devam ediyor: Sömestir tatiline 1 kala tepki çeken zam!

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yeni yılın ilk zammı geldi. Yeni yıl zammının 2025-2026 eğitim öğretim döneminin yarın başlayacak olan yarıyıl tatiline denk gelmesi büyüktgepki çekti.

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla resmi ve özel olmak üzere okullar 16 Ocak Cuma günü itibariyle sömestr tatiline giriyor. Yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

Milyonlarca öğrenci ve veli yarıyıl tatilini değerlendirmek isterken TCDD Taşımacılık AŞ, 15 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı.

TCDD sitesinde yayımlanan verilere göre ulusal hızlı tren ağındaki şehirlerde YHT bilet fiyatlarında ortalama yüzde 19,23 oranında artışa gidildi.

Böylelikle Ankara - İstanbul bilet fiyatı 780 TL’den 930 TL’ye çıkarıldı.

Ankara - Konya bilet fiyatı 360 TL’den 430 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 390 TL’den 480 TL’ye yükseltildi.

Güncellenen tarifeye göre bazı YHT hatlarında yeni bilet ücretleri şöyle sıralandı:

• Eskişehir – Sakarya: 565 TL

• Eskişehir – İstanbul: 600 TL

• Eskişehir – Konya: 665 TL

• Eskişehir – Sivas: 1.500 TL