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21 Haziran 2021 korona virüs tablosu açıklandı

21 Haziran 2021 korona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs test, vaka, hasta, vefat ve iyileşen hasta sayılarının yer aldığı korona virüs tablosunu paylaştı...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 19 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

 Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 052 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 429 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 808 oldu, iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 773 bin 835, vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı 49 bin 236 oldu.

 Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İşte Türkiye'nin 21 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu:

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TÜRKİYE'DE 1 HAFTADA 7 MİLYON 776 BİN DOZ AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta 14-20 Haziran tarihleri arasında 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını duyurdu. Koca, Twitter hesabından geçen haftanın aşı raporunu açıkladı. Koca, "14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadesini kullandı. 

İşte Türkiye'nin güncel aşılama tablosu:

TÜRKİYE AŞI TABLOSU 21 Haziran 2021, Pazartesi 19:27

TÜRKİYE AŞI TABLOSU
21 Haziran 2021, Pazartesi 19:27

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 05- 11 Haziran 2021
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde)
05- 11 Haziran 2021

 

Etiketler 21 Haziran 2021 korona virüs tablosu açıklandı korona virüs vaka vefat iyileşen hasta
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