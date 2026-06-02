21 ilde düğmeye basıldı! DEAŞ'a büyük operasyon: 70 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 21 ilde eş zamanlı düzenlenen dev DEAŞ operasyonunda 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

DHA