21 saat sonra bulundu ! ''Götürmeyin kızarlar'' diye ağladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, dün kaybolan zihinsel engelli M U. (15), 21 saat sonra menfezde bulundu. M.U., menfezden çıkarılırken, "Götürmeyin, kızarlar" diye gözyaşı döktü.

Oltu'ya bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde yaşayan S.U. ile M.U.. çiftinin 3 çocuğundan ortancası zihinsel engelli M., dün saat 15.00 sıralarında, ortadan kayboldu. Ailesinin aramasına rağmen bulamadığı çocuk için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Gece bulunamayan M., bu sabah polisler tarafından drone ile de arandı. Çevre yolundaki akaryakıt istasyonunun çalışanı Ali Kantar, saat 12.00 sıralarında, ses duyduğu menfeze bakınca kayıp çocuğu gördü. İhbarla olay yerine gelen polisler, çocuğu menfezden çıkardı. Bu sırada çocuk, "Götürmeyin, kızarlar" diyerek, gözyaşı döktü. Ekip otosuyla hastaneye götürülen M. U'nun, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İnşaatlarda bekçilik yapan baba M.U. ve ailesi ise 21 saattir kayıp oğulları bulunduğu için çok mutlu olduklarını söyledi.