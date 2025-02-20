21 Şubat'ta okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.

Soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerimizde 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmesine karar verildi.

İşte 21 Şubat'ta okulların tatil edildiği iller:

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, beklenen kar yağışı nedeniyle 21 Şubat Cuma günü de okulların tatil edilmesine karar verildiğini açıkladı. Vali Gül, ''Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Vali Gül, İstanbul İl AFAD Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, "2 gündür aldığımız son verilere göre bugün karla karışık ve kar şeklinde devam eden yağışlar Anadolu yakasında etkili olmuştur. Pazar günü beklenen kar yağışının Avrupa Yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum kuruşlarında çalışan gazi, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır" dedi.

SAMSUN

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın, okullar tatil edildi.

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından Samsun’da sabah erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi. Vali Orhan Tavlı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden 20 Şubat 2025 tarih ve saat 12.00 itibarıyla gelen sarı kodlu uyarıya göre; ilimizde devam eden kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 20 Şubat 2025 Perşembe saat 12.00'den itibaren ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verilmiştir."

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacağı belirtildi.

YALOVA

Yalova’da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Yalova genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü Yalova genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversitemizde) eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) bir (1) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

BURSA

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş aralığında çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de aynı gün idari izinli sayılacaklarını ifade edildi.

MUŞ

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 21 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.