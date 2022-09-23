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21 terör şüphelisi sınırda yakalandı

21 terör şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütleri şüphelisi 21 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 21 kişiyi sınırda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde 18'inin FETÖ, 2'sinin PKK ve 1'inin de DHPK-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler yunanistan sınır terör
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