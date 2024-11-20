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21,6 milyon TL'lik ikramiye bir ilçemizi Şener Şen'in Milyarder filmine çevirdi

21,6 milyon TL'lik ikramiye bir ilçemizi Şener Şen'in Milyarder filmine çevirdi
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Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye, Artvin'in Arhavi ilçesine çıktı. 17 bin nüfuslu Arhavi'de şimdilerde başrolünde Şener Şen'in oynadığı "Milyarder" filminin senaryosunu hatırlatan olaylar yaşanıyor.

Milli Piyango İdaresi'nce 17 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde, haftanın şanslı numaraları belirlendi. “5+1” bilen tek kişi büyük ödülün sahibi oldu. Şanslı kuponun Arhavi'de bir bayiden oynandığı öğrenildi.

İkramiyeyi kimin kazandığı ise henüz belli olmadı. Şener Şen'in unutulmaz filmi Milyarder'i hatırlatan bir durum ilçede yaşanırken, herkes talihlinin kim olduğuna dair tahminlerde bulunmaya başladı. Büyük ikramiyenin ilçeye isabet ettiği haberi kısa sürede ilçeye yayıldı.

Talihli bayinin komşu esnafı Şerafettin Yıldırım, büyük ikramiyenin Arhavi'ye çıktığını ifade ederek, “İnşallah tanıdık bir arkadaşımız ya da dostumuzdur” dedi. Hasan Odabaş da, kazananı merak ettiklerini belirterek, “Biz de bu bayiden oynuyorduk. Büyük ödülün ilçemizden birine çıkması bizi mutlu etti” diye konuştu.

Yusuf Gedik ise esprili bir dille, “21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız” ifadelerini kullandı.

Etiketler şener şen milyarder arhavi büyük ikramiye milli piyango
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